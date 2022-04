La Paz, Baja California Sur.- Tienes un espacio reservado en el taller de danza “Desplegando mis alas” que en su programa contempla activación, terapia y acondicionamiento.

El taller se desarrollará en el Centro Municipal de las Artes a partir del 6 de mayo en 10 sesiones, los viernes de 9:30 am a 11: 30 am y los sábados de 10 am a 12 am.

Mayores informes al teléfono 1281612.