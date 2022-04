Más de 50 servicios atendieron bomberos sanluqueños

Los Cabos, Baja California Sur.- El comandante de Bomberos en Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal dio a conocer la mañana de este lunes que durante el fin de semana atendieron 50 servicios de emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos.

El comandante de los Bomberos, detalló que las llamadas de auxilio atendidas durante los tres días del fin de semana corresponden a “incendios de todo tipo, fugas de gas y muchos accidentes viales”.

“Sí, notamos un incremento mayúsculo de los incidentes, principalmente los días de la Semana Santa. Se atendieron 50 servicios de emergencia de toda modalidad; desde quema de monte, basura, fugas de gas, animales salvajes y accidentes de tráfico”.

Juan Antonio Carbajal dijo “Es increíble que accidentes de tráfico siga en aumento, son muchos”, indicó.

“La estadística no para y se espera que suba en estos días cuando las familias regresen a sus hogares”, lamentó el comandante Carbajal.

“Parece no importarle a los automovilistas el tener respeto y prudencia al tener la responsabilidad de manejar un vehículo. Un factor determinante en los choques: el uso del celular al conducir un vehículo”.

“Sigue porque ahorita muchas personas retornan a sus lugares de origen, vienen manejando, esto da un aumento en los choques de tránsito. Lamentablemente no se está observando ningún tipo de cultura vial en Los Cabos. No respetan los límites de velocidad, no hay cultura vial y esto está generando los accidentes de tránsito”.

“Deben bajar la velocidad, respetar semáforos, cuatro altos, y sobre todo, que cumplan normatividad vial, sumado también a que se distraen con los teléfonos celulares. Esto distrae”, finalizó.