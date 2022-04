Le rayó el auto a peleador de MMA… con él adentro

Monterrey, N.L.– Ricardo “Loco” Arreola es un peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) que también ha destacado por su participación en programas de resistencia, y ahora, circula en redes un video mostrando sus dotes en la disciplina contra un grafitero que rayó su auto sin saber que el propio gladiador estaba adentro.

¿Cómo reaccionó el “Loco” Arreola al ataque a su auto?

En la grabación se ve el auto del atleta estacionado, y a éste se acerca un hombre rápidamente y comienza a rayar su vidrio lateral y un espejo, sin imaginarse que estaba siendo visto por el peleador que estaba dentro.

Rápidamente, Ricardo “Loco” Arreola sale del vehículo y lo encara. Al percatarse de su presencia, el grafitero trata de correr, aunque es alcanzado rápidamente y recibe una buena dotación de puños y patadas por parte del atleta profesional.

Arreola también cuestionó a sus seguidores si se trataba de un momento de buena o mala suerte, el haber estado en el momento justo en que su auto fue dañado y pudo capturar al grafitero, aunque admite que la violencia no es la mejor forma.

“Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando… creo que no fue la solución más correcta”, reconoció el peleador de Artes Marciales Mixtas.