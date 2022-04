Se separará del cargo la Directora de Comunicación de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Trascendió que la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos, Alejandra Estrada Obregón dejará el cargo por motivos de salud, pues se someterá a una cirugía y de allí continuará en reposo.

Personal de Comunicación Social, reveló: “ya nos confirmaron que se va ir la señora porque se va a someter a una cirugía y de allí reposará en su casa, lo que obligará a reemplazarla con otra persona”.

“La señora ya está cansada, el ritmo de una dirección de Comunicación Social es muy dinámico y no es fácil llevar el ritmo. Luego, debemos reconocer que Alejandra Estrada no tiene la documentación en orden, cuando digo documentación, me refiero al papeleo que se lleva al interior del departamento, como lo son convenios con medios, gastos, facturas y comprobaciones”.

Cuando se les cuestionó sobre la persona que podría llegar a la Dirección de Comunicación Social, señalaron: “se manejan muchos nombres, se habla de Cristian Percovich, César Geovanni Perpully o también, Paulina Vega; todos ellos, cercanos al alcalde Óscar Leggs”.

“Vamos a esperar a que vengan los cambios, porque la verdad en un principio si parecía que esta señora haría bien las cosas, pero, su carácter la ha llevado a confrontarse con directores de áreas, medios de comunicación, incluso, compañeros del mismo departamento que antes se llevaban bien, pero, hoy, saben el carácter y la falta de educación en muchas ocasiones que tiene Alejandra Estrada”.