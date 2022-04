Los Cabos, Baja California Sur.- Una veintena de mujeres se manifestó la mañana de este lunes en la explanada de Palacio Municipal en San José del Cabo para exhibir una lista de periodistas que signaron una carta abierta donde pedían a colectivos feministas poner fin a un “linchamiento mediático” que durante marzo tuvo lugar tras ser colocadas en FaceBook acusaciones de acoso y abuso sexual con nombre y fotografía de los presuntos responsables.

“No es linchamiento mediático, son encubridores de violadores” argumentaron las mujeres manifestantes quienes aprovecharon la celebración del acto cívico de honores a la bandera que tradicionalmente se realiza los lunes en la explanada de palacio municipal cabeño.

Esta manifestación fue desencadenada por el acto público de apoyo que dio una asociación de periodistas a su afiliado Julio “N” sobre quien pesa ya una acusación por abuso sexual ante la PGJE.

“No más medios encubridores de abusadores”, “Los 28 no me representan”, “Grace no estás sola”, fueron algunas de las leyendas en cartulinas que ondearon al tiempo que se celebraba el acto cívico semanal.

Finalmente se leyeron los nombres de los periodistas signantes de la carta donde se pedía el cese al balconeo que hizo el Colectivo Feminista de BCS de presuntos depredadores sexuales.