Fue al doctor porque “la pateó un chaneque”

Guerrero.– Una mujer fue al doctor a causa de un fuerte dolor de cadera; según dijo, “la pateó un chaneque” y ahora no puede ni caminar.

La paciente, de más de 60 años, le reportó al doctor que un “chaneque” le había pateado la cadera durante la noche.

Para sorpresa del doctor, la mujer sí tenía un daño grave en la cadera por el presunto golpe del “chaneque”.

Vía Twitter se hizo viral la historia de una mujer a la que, asegura, “la pateó un chaneque”; criatura de la mitología prehispánica mexicana.

La historia fue compartida por el doctor que atendió a la paciente, quien tardó un poco en creer la versión de la mujer.

“Si no le tomo foto no me lo van a creer”, se lee en la publicación.

En el tuit se adjuntó la fotografía del carnet de la mujer, donde se revela que tiene más de 60 años y la presión algo baja por lo que le pasó.

“La pateó un chaneque anoche.” Señala el testimonio de la mujer.

La historia de la mujer se hizo viral en Twitter, por lo que muchos internautas pidieron que se dijera en qué terminó el diagnóstico.

Así, el mismo doctor ofreció más detalles acerca de la consulta de la mujer a la que “pateó un chaneque”.

Aseguran que la mujer sí tenía un golpe, pero no saben si de un “chaneque”

Resulta que cuando el doctor la revisó para obtener un diagnóstico “real”, descubrió que la mujer sí tenía un fuerte dolor en la cadera.

“No se le veía nada”, comentó en el hilo de Twitter.

Finalmente, el doctor comprobó que la mujer casi tenía una fractura en la cadera a causa de un golpe muy fuerte.

“Casi le hace fractura a la señora”, señaló.

Aunque nunca podrá afirmarse que un “chaneque” fue quien la pateó, el internet ya bromeó sobre esta historia.

Entre las más de 22 mil reacciones, destacan comentarios de incredulidad y sorpresa por el supuesto ataque del “chaneque”.

“¿Es neta?”; “¿Y en serio ella lo creía?”; “Esos chaneques pegan fuerte”; “Y no le preguntaste cómo era?”; “Porfa dime cómo te aguantaste la risa”, escribieron.