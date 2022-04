Agua, Agúndez

Los Cabos, Baja California Sur. – “Que agilice” el tema de la planta desaladora, pidió el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro al diputado local, Cristian Agúndez en un mensaje enviado al petista durante un acto cívico celebrado la mañana de este lunes.

El munícipe pidió al legislador darle celeridad al tema de la planta desaladora, “ya que los sanluqueños necesitan ser dotados de agua potable”.

“Desde Cabo San Lucas, le hago un llamado al diputado Cristian Agúndez, para que le agilicen y nos aprueben la ampliación de la desaladora. Porque hemos convencido a todos los compañeros diputados, de que necesitamos agua en Cabo San Lucas”.

“Se me hace bastante extraño que solo el, como diputado tenga algunas dudas, ya que el es del municipio de Los Cabos y estuvo en la comisión del agua en la administración pasada y es una realidad que se requiere agua en Cabo San Lucas”.

El presidente municipal de Los Cabos, dijo que no hay pretexto “para decir: ¿Cuánto va a costar? Porque prefiero un estrés financiero, que un estrés social; no quiero imaginar tener a todas las personas que asistieron al evento del fin de semana presionando aquí en Cabo San Lucas porque no tienen agua”.

“No se vale que por capricho de unos cuantos, no se tenga agua. Pero, ya lo dije antes, de aquí a junio vamos a tener resuelto el problema del agua. Repito, no se vale que, por capricho de uno, no se tenga agua”.

Ante el aplauso de los funcionarios y ciudadanos presentes, el alcalde felicitó a quienes estuvieron en el evento del fin de semana, celebrado en la colonia Las Palmas en Cabo San Lucas sobre la revocación de mandato diciendo “felicito a quienes estuvieron el fin de semana, yo estuve en Huatulco poniendo el alto el nombre del municipio de Los Cabos”.