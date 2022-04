Inmortalizan en un tatuaje cachetada de Will Smith

Un hombre ha decidido inmortalizar la cachetada de Will Smith a Chris Rock en un tatuaje que ya se hizo viral.

New Jersey.- Luego de que Will Smith le diera una cachetada a Chris Rock en los Oscar 2022 por hablar de su esposa, Jada Pinkett Smith, el momento se volvió tan icónico que lo han inmortalizado en un tatuaje.

En Instagram se ha viralizado un tatuaje hecho por el artista Oscar Aguilar, quien trabaja en un estudio de New Jersey, pero no se dio información sobre quién fue el hombre que decidió tatuarse la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

Y es que la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022, ha dado mucho de qué hablar desde el pasado 26 de marzo.

Un momento que sin duda alguna pasará a la historia de los Oscar, aunque eso significó que el premio a Mejor Actor que ganó Will Smith se vio opacado por sus acciones.

Hasta el momento, el tatuaje de la cachetada de Will Smith a Chris Rock cuenta con más de 7 mil comentarios y más de 500 comentarios.

Cachetada de Will Smith a Chris Rock inspira memes en rede sociales

Es por eso que no es de sorprender que la cachetada de Will Smith a Chris Rock inspirara cientos de memes, videos, teorías, una criptomoneda y ahora un tatuaje para inmortalizar el momento más extraño durante los Oscar 2022.

Y es que el momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock, ya se ha convertido en uno de los memes más icónicos del 2022, mismo que quedará para la posteridad.