¿Buscas trabajo? Empresa solicita personal con ascendentes en “sol y luna”

Empresa mexicana de cosméticos se hace viral por extraños requisitos para contratar; pide enviar el signo zodiacal y “ascendentes”.

CDMX.- Una empresa anunció su convocatoria para vacantes con extraños requisitos; primero, revisarán el signo zodiacal.

Resulta que, para trabajar en este lugar, los interesados deben enviar su CV, signo zodiacal, “ascendentes”, sol y luna.

Aunque parezca una broma, estos requisitos serían muy bien analizados debido al giro de la empresa.

Empresa pide signo zodiacal y “ascendentes” para contratar a sus empleados

En redes sociales abundan los anuncios de empresas buscando nuevos empleados, algunos de estos enlistan requisitos fuera de lo común.

Tal es el caso de ‘The New Sanctuaries’, una empresa mexicana de cosméticos que ya es viral en redes sociales.

La usuaria de Twitter @frasalazar, dedicada a publicar vacantes de empresas de México, exhibió los extraños requisitos de contratación de ‘The New Sanctuaries’.

Y es que, dentro de su anuncio para vacantes, la empresa pide a los interesados enviar su CV, signo zodiacal, “ascendentes”, sol y luna.

“Envíanos tu CV, tu signo zodiacal (sol, ascendente y luna) y un par de palabras que complementen tu interés” señala el anuncio de “The Newsanctuaries”.

“Pensé que era choro, pero no”, escribió la usuaria de Twitter.

Los requisitos de la empresa causaron indignación entre los internautas, pues criticaron la “nueva discriminación” que habrá para conseguir trabajo.

“¿Se supone que ahora me dirán que no, por ser géminis?”; “¿Están contratando a Virgos?”; “¿Qué clase de nueva discriminación a los cáncer es esta?”, comentaron.

Además del signo zodiacal y “ascendentes”, la empresa mexicana tiene más requisitos para la vacante de Asistente de marca:

Sensibilidad por el mundo del bienestar, la belleza y la espiritualidad

Interés en el diseño y el arte

Tolerancia a la frustración

Actitud positiva, entre otros

Empresa se defiende por tener al signo zodiacal como criterio de contratación

Los requisitos de contratación de una empresa de cosmética mexicana, abrieron un debate en redes sociales.

Y es que, como criterio para contratar a los empleados, la empresa solicita signo zodiacal y “ascendente” de los interesados.

Vía Instagram, la empresa se defendió quienes criticaron su extraña oferta de trabajo.

De acuerdo con ‘The New Sanctuaries’, el signo zodiacal no definirá si la persona será contratada o no.

Más bien, es un requisito que forma parte del giro de la empresa.