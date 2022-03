Advierten posibles retrocesos en DH y democracia

El ex ombudsman nacional sostuvo que hay autoridades e instancias de poder que cuestionan elementos considerados como ‘logros irreversibles’; participó en homenaje a Jorge Carpizo

CDMX.- A 10 años del fallecimiento de Jorge Carpizo McGregor, el ex ombudsman nacional, Raúl González Pérez, advirtió de retrocesos en temas que Carpizo ayudo a construir, como las autoridades electorales y de derechos humanos del país.

“Esos elementos que se asumían como logros irreversibles, conquistas sociales y ciudadanas reconocidas en la Constitución reciben múltiples cuestionamientos, inclusive ataques por parte de diversas autoridades e instancias de poder, que pareciere quisieran dejar de lado los ideales y las luchas de muchas mexicanas y mexicanos por la pluralidad, la inclusión, la democracia, la justicia y la vigencia de los derechos de las personas por la imposición de intereses ideológicos y políticos de grupo que excluyen el pensamiento crítico y la posibilidad de disenso”, dijo González Pérez.

Durante el homenaje, al citar al propio Jorge Carpizo, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, recordó que, el también ex secretario de Gobernación, consideraba que la Máxima Casa de Estudios no podía concebirse como reproductora de valores e ideologías, pues no adoctrina en favor de unos u otros.

Estuvieron también durante el homenaje, la profesora emérita de la Facultad de Derecho, Elvia Quintana, así como el ex rector de la UNAM, José Narro, y el actual rector, Enrique Graue.