Por negarse a “participar en la corrupción” renuncia Jefe de Inspección Fiscal de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – Por “negarse a participar en la corrupción” y a avalar “malas decisiones y tonterías”, Mario Celaya quien se desempeñaba como jefe de Inspección Fiscal en el Ayuntamiento de Los Cabos renunció a su cargo.

El ahora funcionario municipal cabeño, hizo pública su renuncia luego de salir de una reunión en la sala de juntas de presidencia, en donde estuvieron presentes Jonathan Vargas, tesorero municipal; Miguel Cedeño, director de Ingresos; Lorena Berber, contralora Municipal y Montse Marrón, directora de Recursos Humanos.

En un video Mario Celaya destapó “las corruptelas” que existen dentro de la administración de Oscar Leggs, específicamente con el tesorero municipal, Jonathan Vargas y el director de Ingresos, Miguel Cedeño.

En su video testimonio Celaya detalla cómo el encargado de las arcas del gobierno de Los Cabos, Jonathan Vargas “le pedía cosas” a las cuales, asegura, no accedió.

“Nunca iba acceder a corrupción, ni mucho menos a malas decisiones y tonterías. El Tesorero y el Director de Ingresos me dijeron que me pusiera a disposición en Recursos Humanos para realizar un enroque y lo digo abiertamente en este video, yo me negué porque la dignidad está primero y todo lo que están haciendo es un conflicto de intereses”.

“Desde que inicié en este cargo antepuse la dignidad, y eso quiero dejarlo muy en claro, ningún cargo público, ningún puesto político o ningún lugar en el ayuntamiento estará por encima de la dignidad de uno mismo, por eso, prefiero separarme del cargo y estar lejos de estos lacayos, que son el Tesorero municipal de Los Cabos y el Director de Ingresos en Los Cabos. Los dos son unos corruptos”, insistió.

“El tesorero, Jonathan Vargas es prepotente, soberbio y arrogante, desde el inicio de la administración se comportó así, tratándome con palabras altisonantes”, puntualizó,