Le dan la espalda a “El Bronco”

Nuevo León.- Los incondicionales de Jaime Heliodoro “N”, exgobernador de Nuevo León, quienes lo acompañaron en su triunfo cuando venció el bipartidismo y se colocó como el primer mandatario independiente del país, le han dado la espalda.

El gobernador Samuel García informó que dos de las proveedoras favoritas del sexenio del Bronco, así como varios de sus exsecretarios se acercaron a la administración estatal con la intención de brindar información como “testigos protegidos”.

Mientras que a los ex funcionarios no los identificó, las proveedoras, trascendió, que son: Telecomunicaciones y Servicios del Norte e Iguana Trading Co Exporting.

García aseguró que la corrupción que había en el anterior sexenio es interminable.

“El principal responsable hoy está tras las rejas, pero me faltan muchos ex secretarios”, dijo el pasado 22 de marzo el mandatario estatal.

Los personajes que están bajo la mira de la ley son: Manuel González, ex secretario general de Gobierno; Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable y ex titular de Isssteleón, así como Manuel de la O Cavazos, ex secretario de Salud y María de los Ángeles Errisúriz, titular de Educación.

Inclusive, el pasado 7 de marzo, la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT) de Nuevo León embargó cuentas bancarias de Vital y Errisúriz.

Actualmente, Jaime Heliodoro “N” se encuentra internado en el Penal de Apodaca, acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para financiar su campaña presidencial en 2018.

Buscan amparo

Tras la detención y vinculación a proceso del Bronco sus colaboradores más cercanos y hasta su familia han tramitado amparos en contra de acciones de la autoridad. Ellos buscan no ser detenidos o llamados a comparecer.

Entre la lista se encuentran: la esposa del ex mandatario, Adalina Dávalos; su suegra María Teresa Martínez y el ex titular de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital.