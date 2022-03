Latente la posibilidad de repunte de covid-19

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell.estableció que mientras la pandemia siga activa en algún lugar del mundo por la aparición de una nueva variante, habrá la posibilidad de que se propague hasta llegar a México.

CDMX.- La pandemia de covid-19 en México se encuentra en el momento más bajo de contagios y hospitalizaciones, sin embargo, no se descarta que el repunte que se observa en países asiáticos también se registre en nuestro país, reconoció el subsecretario de salud, Hugo López Gatell.

El funcionario estableció que mientras la pandemia siga activa en algún lugar del mundo por la aparición de una nueva variante, habrá la posibilidad de que se propague hasta llegar a México.

«¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Sí, claro que puede ocurrir. En la medida en que en cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión de SARS Cov 2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras del país o de la región donde esté activo y propagarse a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe. No hay manera de predecirlo», sentenció López Gatell.

Recalcó que la posibilidad de un repunte de la pandemia no debe ser motivo de que en México se vuelva a reducir la actividad comercial y administrativa, pues se generaría un importante daño económico.

«¿Eso querría decir que hay que mantener restringidas las actividades sociales y económicas? Definitivamente no. La tolerancia de las sociedades, y me refiero no solamente a un estado de ánimo que también es importantísimo, sino la capacidad de las sociedades de resistir periodos de reducción de su actividad económica, social, de todo tipo, es limitada. No se puede mantener confinadas a las sociedades», expuso el subsecretario.

Destacó que el gobierno de México buscó mantener un equilibrio dinámico entre el cierre de actividades comerciales y administrativas, el manejo de los pacientes de covid y el suministro de vacunas.

«El equilibrio entre confinar para reducir contagios, pero con consecuencias importantes negativas en lo social y en lo económico, con respecto a la posibilidad de abrir para liberar esas actividades sociales, económicas de desarrollo, de bienestar a pesar de que hubiera podido haber contagios, es un equilibrio dinámico, en todo momento hay que hacer ese equilibrio», recalcó López Gatell.

Reiteró que el uso del cubrebocas no ha sido ni será obligatorio, aunque destacó la responsabilidad de la población para utilizarlo.