La Paz, Baja California Sur.- Rubén Muñoz Alvarez y Alfredo Porras Domínguez, los representantes que Baja California Sur tiene en el Congreso de la Unión, contribuyeron con su voto a la aprobación del dictamen a la minuta que regula los Créditos de Nómina con la figura de «cobranza delegada».

En términos llanos, es darle la capacidad a los bancos para descontar la parcialidad de un crédito de nómina directamente del salario de un trabajador.

Esta iniciativa impulsada por Morena, fue aprobada en lo general y en lo particular, con 227 votos a favor contados los de Muñoz Alvarez y Porras Domínguez, 7 abstenciones y 210 en contra.

Para el morenista Daniel Gutiérrez Gutiérrez,“vamos a tener por primera vez transparencia, la Condusef tendrá por primera vez lo que hoy no se tiene. Esta minuta representa estabilidad, representa regulación, representa protección al trabajador”.

Sin embargo solo sus compañeros de bancada coincidieron con él, puesto que en la fracción del Movimiento Ciudadano refutaron: “no hay nada bueno en este dictamen. Es falso que beneficie a los trabajadores, beneficia a quienes venden bienes a crédito. Ponen los ingresos de los más pobres en las manos de los más ricos”, señaló el diputado emecista Salvador Caro.

Este dictamen “abre la puerta a que el salario de los trabajadores sea disminuido por adquirir algún crédito sin oportunidad de determinar el margen de descuento, ya que solamente el empleador y la entidad crediticia podrían acordar el porcentaje salarial que será detenido”, explican legisladores naranjas.

Incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra y advirtió que de ser aprobada por el Senado, vetará la llamada “cobranza delegada”.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institucional financiera y el gobierno no debe prestarse a eso”, afirmó.