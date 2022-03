Le pusieron yeso en el IMSS

Le ponen yeso en el IMSS y ya no se puede quitar la chamarra; foto se hace viral

CDMX.- Le ponen yeso en el IMSS y ya no se puede quitar la chamarra; la foto se hace viral y descubren que se lo pusieron mal.

Acompáñenme a ver esta triste historia: se trata de lo ocurrido a Axel Fernando, un joven mexicano al por una caída en moto tuvieron que ponerle yeso en el IMSS.

Todo menos eso.

“Mames, IMSS, le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela. ¿Qué siguen, el método del doctor Nick Riviera?” pregunta Axel Fernando.

Y es que, a pesar de que le pidió al personal del IMSS que le permitieran quitarse la chamarra, no lo dejaron y ahora, con todo y yeso, ya no se la puede quitar.

Qué triste, deveras.

Pero eso no es todo, al parecer nadie en el IMSS lo pudo asesorar sobre cómo debe bañarse portando un yeso, además de que en la clínica ya no le responden.

Le ponen yeso en el IMSS; se lo colocan mal y además le dejan la chamarra

Una historia de horror como tantas registradas en el servicio del IMSS fue la que experimentó el productor audiovisual Axel Fernando, a quien le pusieron yeso.

Pero no conforme con dejarle la chamarra (que ya no se puede quitar), el IMSS le puso mal el yeso y el joven no se dio cuenta hasta que fue alertado por usuarios de Twitter.

“No quiero ser alarmista y mis pocos años en medicina me respaldan pero, creo que tú yeso está mal, amigo” le dijo un usuario de Twitter.

Aquí algunas de las advertencias sobre el yeso mal puesto en el IMSS:

“Compa, ese yeso está mal puesto, corre con alguien que sepa y te lo cambie de inmediato”.

“Deja tú el dolor, el problema es que el hueso sane en una posición incorrecta y quede todo chuequito de por vida”.

“Ese yeso parece vendaje de boxeador mal hecho”

IMSS responde a joven al que le pusieron mal el yeso

Le pusieron mal un yeso y ya no se puede quitar la chamarra; IMSS le contesta.

“Buenas tardes, para IMSS es muy importante su petición, por favor envíenos por mensaje privado, nombre y teléfono de contacto para verificar el caso”, le dijeron en el Seguro.

Esto, luego de que el joven compartiera una foto del yeso y varias personas le recomendaran acudir a que se lo cambiaran.

Hasta el momento se desconoce si el yeso mal puesto por el IMSS ya ha sido removido.