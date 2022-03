“Que demuestre el Gobernador que le pedí dinero”

La Paz, Baja California Sur. –Que demuestre sus dichos, le exigió Daniel Hernández Aguirre al gobernador Víctor Castro, luego de que el mandatario, revelara ante la prensa reunida en la sesión de este martes en el Congreso local, que padre del finado Jonathan Hernández Ascensio le había pedido 6 millones de pesos.

Por ello, Hernández Aguirre, a exigió a Castro Cosío le demuestre exigió la millonaria cantidad como compensación por el asesinato del joven abogado, ultimado hace 12 años en un bar del malecón paceño.

“Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, si tienes el mensaje que dices donde te mandé pedir 5 o 6 millones de pesos quiero que lo demuestres; y te juro por Dios, por mi hijo que está en el cielo, que si lo muestras, yo mismo retiro las lonas y camionetas, y jamás volverán a verme manifestándome en mi vida”, retó Hernández Aguirre al mandatario.

“Hazlo Víctor Castro, porque yo si tengo palabra, no como ustedes que son una bola de corruptos, mentirosos; y vuelvo a reiterar, el día que muestres ese mensaje donde mandé pedir dinero, yo me retiro de las manifestaciones”.

El señor Daniel Hernández, le pidió al mandatario estatal que sus abogados “revisen la constitución, el exigir al Estado una reparación de daños integral por el prejuicio causado por el mismo Estado. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos, decirte que el asesinato de mi hijo no está aclarado como tú lo mencionas, y también, decirte que la demanda que estoy exigiendo es con la finalidad de que se me repare el daño integral en perjuicio causado por el Estado. Esto, nada tiene que ver con el asesinato de mi hijo que no se ha aclarado”, puntualizó.