No puede Víctor Castro acceder a las “pretensiones económicas” del padre de Jonathan

La Paz, Baja California Sur.- Tras sostener un ríspido encuentro con padre de Jonathan Hernández Ascencio, a la salida de la sesión del Congreso celebrada este martes, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío aclaró que no puede “con dinero del pueblo” responder a las pretensiones económicas de Daniel Hernández Aguirre que ascienden a 6 millones de pesos.

“Víctor quiero justicia, no que me atiendas”, le dijo Hernández Aguirre a lo que el mandatario le respondió “Yo no tengo la justicia, primero”.

“¿Por qué no te comprometes? Insistió el padre de Jonathan. “Ese es un asunto de la Procuraduría. Yo no imparto justicia” recalcó el Gobernador.

En una reunión privada ¿qué me pediste? Cuestionó Víctor Castro.

“Que me repararas el daño y me hicieras justicia” contestó Daniel Hernández.

Según señaló Castro Cosío a la prensa que fue testigo del enfrentamiento, esa es la cantidad que el padre de Jonathan, asesinado a tiros a hace 12 años en un bar del malecón paceño, pide por concepto de reparación del daño.

“La Procuración de justicia está en otro lado. Y yo no voy a dar un cinco de un dinero que es del pueblo”, sentenció.