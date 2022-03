Descarta una treintena de mexicanos dejar Ucrania

La embajadora aseguró que todos los ciudadanos mexicanos que tomaron la decisión de permanecer en Ucrania están ubicables

Bucarest, Rumania.- Un grupo de aproximadamente 30 mexicanos con sus familias decidió permanecer en Ucrania por su voluntad, principalmente mujeres que se quedan con sus esposos, reclutados por el ejército para enfrentar a las fuerzas rusas, informó la embajadora de México en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén.

“Caso por caso les hemos preguntado si voluntariamente quieren salir de Ucrania, algunos nos han dicho que no. Unos siguen todavía allá en Ucrania, no van a salir por razones personales, decidieron no hacerlo alrededor de 30 personas.

La embajadora aseguró que todos los ciudadanos mexicanos que tomaron la decisión de permanecer en Ucrania están ubicables.

“Sí, unos están en Dnipro, otros están en Kiev, otros están en Chernihiv, en Rivne, o sea, están en diferentes ciudades donde se van a quedar”.

La embajadora agregó que hay otro grupo de connacionales que han decidido quedarse en la frontera de Ucrania, con Rumania, Hungría, Moldavia y Polonia, con el acompañamiento de la Cancillería, en espera de que mejore la situación.