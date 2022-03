Los Cabos, desarrollo mal planeado, “sin visión ni compromiso social”

Los Cabos, Baja California Sur.- Transporte “de quinta”, corrupción y mala planeación del destino cabeño “sin visión ni compromiso social”, son parte del caos en el que se encuentra sumido Los Cabos consideró la empresaria josefina Blanca Pedrín Torres.

“Se debe terminar con la corrupción” insistió.

Pedrín Torres también se refirió al transporte público, al catalogarlo como de “quinta”.

“Ya basta de tener un trasporte de quinta, nuestros trabajadores y sociedad no se lo merecen”.

“La brecha de desigualdad y rezago urbano es enorme. Los únicos responsables de este caos son los grandes beneficiarios de este destino; Los Cabos es un desarrollo mal planeado, sin visión ni compromiso social”, lamentó.

“Basta de que nuestros empleados no tengan agua, ya basta de que el pueblo no tenga plantas de tratamiento y huela a drenaje. No podemos continuar sin reservas territoriales para ofrecer vivienda a toda la gente”.

“Basta de hacer trajes a la medida sin crecer a la par, sin atender las necesidades básicas que han generado los desarrollos inmobiliarios, la hotelería, y que hoy es una carga social tremenda”.