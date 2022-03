¡Aguas con el Hospital Saint Luke’s! (Gobierno USA)

La Paz, Baja California Sur.- El Departamento de Estado de EU aconsejó a sus ciudadanos “reconsiderar viajar a México”, y clasificó su advertencia en tres niveles: “No viaje a”, “Reconsidere viajar a” y “Aumente la precaución al viajar a”. Baja California Sur se encuentra en este último apartado “debido a la criminalidad”.

El Departamento de Estado del vecino país del norte advierte a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a entidades mexicanas, ya sea por Covid, índices de criminalidad o de secuestro.

En el caso de Baja California Sur, como el nivel de advertencia no es tan severo, aunque solo hay dos entidades en todo México que no son consideradas riesgos y sobre las cuales no pesa recomendación negativa de viaje alguna: Campeche y Yucatán.

La alerta actualizada al 7 de marzo, en el apartado dedicado BCS advierte incluso a los estadounidenses sobre las “prácticas de negocios” del sanluqueño hospital privado Saint Luke´s.