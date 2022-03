Se desbordó la solidaridad de los sudcalifornianos

Los Cabos, Baja California Sur. – La solidaridad de los sudcalifornianos se desbordó y sobrepasó cualquier expectativa al responder, prácticamente de inmediato a la convocatoria de apoyo para las más de 40 familias santiagueñas que perdieron todo lo que tenían en el incendio registrado la tarde –noche del viernes en el palmar de la cabeña comunidad.

No tardaron en abrirse centros de acopio no solo en Los Cabos, también en La Paz y Comondú, donde no solo las instancias de gobierno, también asociaciones, partidos y Cruz Roja recibieron productos de primera necesidad, ropa hasta colchones para quienes vieron en minutos, como el fuego consumía su patrimonio.

Tal fue la respuesta del pueblo sudcaliforniano, que este domingo el delegado de santiagueño, Oscar Manríquez Ruiz pidió a la comunidad solidaria que ya no enviaran víveres al Centro de Acopio de Santiago para las familias afectadas por el siniestro, pues “el almacén está lleno”.

“Al pueblo sudcaliforniano, a los cabeños, se les agradece todo el apoyo y solidaridad que han brindado a las familias afectadas del pueblo de Santiago, informarles que ya no envíen víveres al centro de acopio de Santiago, ya que se están repitiendo los insumos para estas familias y muchas de ellas no tienen donde guardar estos apoyos y el almacén está lleno, ya que el día de ayer se recibió mucho apoyo, es mejor esperar a que se les informe si hay otra necesidad para estas familias en unos días, muchas gracias por estas muestras de unidad y apoyo”.

Sin embargo, los sudcalifornianos siguen desprendiéndose de algún producto o prenda para poder hacer más llevadera este trance por el que están pasando los santiagueños, como es el caso de los comundeños que comenzaron a acudir desde temprano este domingo al centro de acopio ubicado en la plaza de armas Ignacio Zaragoza donde se reciben alimentos enlatados, agua embotellada, calzado, ropa de todas las tallas, artículos de limpieza y artículos de uso personal como jabón, shampú, papel higiénico, pañales.