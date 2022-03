Los Cabos, Baja California Sur. – “Si no dieron resultados en el PRI, es difícil que los den en otro partido” advirtió, Jesús Flores Romero al referirse a quienes han abandonado las filas tricolores para unirse a otros institutos políticos en el Estado.

Y es que en los últimos meses, varios priistas que ostentaban cargos directivos han dejado al tricolor, algunos para incorporarse a otras fuerzas políticas como Andrés Liceaga que ahora milita en el Verde Ecologista o la ex líder estatal priista, Gabriela Cisneros hoy diputada local sin partido.

“Soy respetuoso de las decisiones que ellos tomen, por supuesto que no comparto en lo más mínimo, más cuando a los personajes que han salido les dieron oportunidades para buscar cargos de elección popular como también poder dirigir al partido en el Estado” explicó el ex dirigente priista y ex regidor en Los Cabos por ese instituto político.

“Lo menos que podrían haber hecho en agradecimiento al partido es no abandonarlo, pero, puedo decir, que en esa emigración por parte de estos personajes se van sus ideales y buen porcentaje de mediocridad y falta de resultados que no los tuvieron dentro del partido y sin duda, que cambiando de camiseta no la tendrán en otro lado”, añadió.

Flores Romero consideró que “la gratitud, la lealtad y la identidad con un instituto político es en base a la identidad, ideología, el conocimiento de los documentos básico, a sus estatutos, a sus códigos de ética y en todo ese escenario, si hubiera algo que no estuviera bien, sin duda habría manera de corregir”.

Sin decir nombres, el ex regidor del PRI en el municipio de Los Cabos señaló a los que se fueron: “si no dieron resultados en el PRI, es difícil que los den en otro partido político; y si esa fue la decisión para cambiar de instituto político están muy equivocados, pero, vuelvo a repetir (sic), los respeto” finalizó.