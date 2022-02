La Paz, Baja California Sur.- Atención escritores de Baja California Sur, ¿quieres publicar tu obra en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura? Entonces, no esperes más y envía tu trabajo para evaluación. Todavía estás a tiempo.

Manda un libro inédito de tu autoría como Propuesta a Publicación (PAP) para someter a dictamen por el Consejo Editorial del ISC.

El Consejo Editorial seleccionará cuatro obras para el Proyecto Editorial Colección ISC-2022.

A continuación las bases:

Lineamientos:

Podrán participar todos los interesados nacidos o radicados en Baja California Sur que acrediten una residencia mínima de tres años en la entidad. En el caso de los residentes se tomará como comprobante el certificado de ciudadano sudcaliforniano expedido por el Gobierno del Estado de Baja California Sur o el respectivo Ayuntamiento, o bien, constancia laboral o de estudios que indiquen su periodo de residencia.

Cada participante podrá enviar una sola Propuesta a Publicación inédita, en PDF o Word, al correo electrónico iscconsejoeditorial@gmail.com, para alguna de las categorías siguientes:

Poesía.

Narrativa (cuento, relato, novela, testimonio, crónica).





Requisitos generales:

El proponente no deberá tener ningún libro impreso publicado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

El proponente participará sólo en uno de los géneros establecidos en esta convocatoria con una sola obra escrita en español, sin imágenes ni dedicatorias que puedan indicar su autoría.

Condiciones de la obra. De entre 60 y 120 páginas a doble espacio, tamaño carta, letra Times New Roman, número 12, con 3 centímetros de margen derecho, izquierdo, superior e inferior. En la primera hoja llevará el nombre de la obra y seudónimo en lugar del nombre del autor.

Únicamente la categoría de dramaturgia tendrá una extensión de entre 40 y 60 páginas, con el formato y las condiciones antes expuestas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 1 de marzo del 2022.

Recepción:

La propuesta deberá enviarse al correo electrónico: iscconsejoeditorial@gmail.com, en un documento PDF llamado “Obra”. En el mismo correo deberá adjuntar un segundo archivo llamado “Plica”, que contenga lo siguiente: copia de un documento de identidad oficial (INE, pasaporte, acta de nacimiento), número de teléfono y los datos que el autor estime necesarios para su localización.

Causas de rechazo automático:

No se recibirán para dictamen escritos que originalmente no hayan sido concebidos como libro (tesis, documentos producto de coloquios, seminarios, convocatorias no acordadas con la CFE u otros encuentros académicos).

Obras de autoayuda o superación personal, ni manuales, instructivos didácticos o publicaciones científicas.

Propuestas que no se presenten con el formato y las condiciones antes expuestas.

Dictámenes:

El Consejo Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura seleccionará cuatro obras que considere recomendadas para su publicación.

Documentación legal y administrativa

Para generar contrato editorial a los cuatro autores o proponentes de las obras, se solicitarán documentos personales y de titularidad ante Derechos de Autor que deberán presentarse oportunamente.

Publicación de resultados

Los resultados serán dados a conocer el primero de junio del 2022. La determinación del dictamen es inapelable. Los beneficiarios de la Colección Editorial ISC-2022 aceptarán las condiciones editoriales del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, distribución y difusión de la obra, recibiendo además un 10 % del tiraje editado.