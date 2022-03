Masones ganones? ¿…o ratones?

Los Cabos, Baja California Sur. – Presuntos masones que se desempeñan como funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos, están cobrando el diezmo en diversos movimientos o “favores” a los diferentes proveedores y ciudadanos que desean algún servicio de la administración encabezada por el presidente municipal de, Oscar Leggs Castro, denunciaron los propios miembros de la logia.

“Hay muchos funcionarios que se dicen ser masones, pero, realmente actúan como hampones; ya que no pueden ostentarse de ser masones si se ponen a cobrar por cada favor o movimiento que necesitan hacer los ciudadanos o proveedores” lamentó Alejandro quien dijo conocedor de los lineamientos de la masonería, incluso, conocer “a muchos personajes que hoy están dentro de la actual administración y que no están actuando como tal”.

“Un hermano masón debe conducirse dentro y fuera de la logia de manera respetable, independientemente cual sea su profesión u oficio, pero nunca debe realizar actos que manchen la buena imagen de la logia y de nosotros como hermanos”, añadió

Cuando se le pregunto al señor Alejandro sobre que es lo que sucede dentro de la administración, respondió

“Muchas cosas, sin duda alguna, suceden dentro de la administración cabeña, el alcalde Oscar Leggs Castro debe darse cuenta lo que están haciendo muchos supuestos hermanos. Por citarte un ejemplo, el tesorero municipal, Jonathan Vargas, quien no se está conduciendo de la manera apropiada, ya que a todos les pide un porcentaje para sacar una factura, realizar un pago o bien, tan siquiera realizar un trámite que lleve dinero de por medio”.

“Jonathan Vargas ya es denunciado por los mismos hermanos de la logia, quienes han señalado que no se está conduciendo bajos los lineamientos de todos nosotros, que son: un buen ciudadano, un buen hijo, buen padre, buen marido, no andar de infiel a su esposa, no robar, conducirse bajo las leyes del gobierno que los rige; en fin, muchos detalles que se deben cuidar, y parece que el hermano, Jonathan los está pasando por alto”.

Cuando se le preguntó sobre si existían más funcionarios dentro la masonería con este comportamiento, fue tajante: “hermanos hay en todos lados, pero, mi idea es mandar un mensaje al alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs para que se de cuenta que muchos funcionarios no se están comportando como en su momento dijeron que se conducirían, y uno de ellos es el tesorero, Jonathan Vargas; quien en su inexperiencia dentro de la función pública está afectando al gobierno en el que todos depositamos esa confianza. Y quiero dejar claro, que lo digo porque ya son muchas reuniones con hermanos dentro y fuera de la administración pública que lo han señalado por realizar actos de corrupción y tráfico de influencias”.