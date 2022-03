Dos aniversarios:

Los Cabos, Baja California Sur. – La mañana de este lunes, se llevó a cabo la conmemoración del natalicio de la maestra Amelia Wilkes, evento que se realizó en la plaza pública que lleva su nombre en la delegación de Cabo San Lucas.

En la conmemoración de los 115 años de su natalicio, estuvieron presentes el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro; familiares de la maestra, Amelia Wilkes; integrantes del grupo Yenekamu AC y el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora.

“Estamos muy contentos de este merecido homenaje a la maestra Amelia Wilkes Ceseña, quien dio su vida y energía en favor del pueblo de Cabo San Lucas” señaló el alcalde Leggs Castro al hacer uso de la voz.

“La maestra Amelia Wilkes les dejó la vara muy alta a los maestros de Los Cabos, quienes no tengo la menor duda que están trabajando muy duro para que no se pierda esa identidad de Cabo San Lucas, la cual no se debe perder” consideró por su parte el delegado sanluqueño, Raymundo Zamora.