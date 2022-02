Resultó lesionada al caer de autobús en movimiento

Los Cabos, Baja California Sur. – Se le hizo justicia a Sirenia Maredna Ramos Aparicio, pues los gastos médicos generados por la caída de una unidad de transporte público cabeño, serán asumidos por los dueños y chofer del camión urbano.

Sirenia se lastimó el tobillo al caer de una unidad de transporte público de la línea Tracolsa la tarde-noche del miércoles.

Tras una denuncia con el número de expediente CSL/485/2022/NUC que hiciera la joven mujer, la empresa de transporte público se comprometió a cubrir todos los gastos médicos.

La afectada señaló haber sido objeto de un trato “prepotente y majadero” por parte del chofer Adán Esteban Bello, quien manejando la unidad de transporte público en la ruta Palmas no se esperó a que bajara completamente del camión y lo que provocó la caída que lastimó severamente su tobillo.

“Estaba por subir al camión de la ruta Palmas, pero solamente tenía un billete, no tenía cambio, el chofer no me recibió el dinero, y arrancó la unidad, y pues no estaba todavía completamente abajo del camión y me caí sobre un hoyo, ocasionándome una posible fractura de tobillo, estamos esperando la valoración de los médicos” narró Sirenia Ramos.

El representante legal de la empresa de transporte dijo lamentar el hecho ocurrido. “Sin duda no volverá a suceder, hablaremos con el chofer de manera interna, y por supuesto que vamos a cubrir los gastos médicos de la señora”.

La denunciante fue llevada a un consultorio médico para la valoración de su lesión en el tobillo, además, de que se le compró medicamento para reducir la inflamación de su pie y poder sacar radiografías.