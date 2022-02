Crean chamarra para enfrentar el Apocalipsis

Estados Unidos.- La marca de indumentaria Vollebak ha estado haciendo un montón de chaquetas excéntricas, y la chaqueta Apocalypse no es la excepción.

A primera vista, se parece un poco a algo que podrías encontrar en una tienda de artículos para actividades al aire libre. Realmente no se destaca per se. Se trata de una chaqueta de «Hombre Gris» en cierto sentido, diseñada para que no sobresalga en el entorno. Pero son sus materiales y características los que la hacen absolutamente espectacular.

La chaqueta Apocalypse está compuesta de un tejido que fue inventado originalmente por el Dr. Marvel, un científico llamado por el Departamento de Defensa para inventar una fibra sin punto de fusión. Ante la Guerra Fría y el programa Apolo, el Dr. Marvel descubrió que el polibencimidazol (PBI) podía ofrecer una estabilidad térmica y química excepcional.

Utilizado para recubrir la nave espacial que llevó a los primeros humanos a la luna en 1972, como dice Vollebak: «el PBI conserva su integridad después de estar expuesto a altas temperaturas, productos químicos y abrasión; no se endurecerá ni se agrietará, a diferencia de otros materiales ignífugos». Soportando temperaturas de al menos 1300 °C, la chaqueta Apocalypse puede incluso sobrevivir a la misma temperatura de la lava negra.

El abrigo también tiene suficientes bolsillos para almacenar todo lo que puedas necesitar para una situación de tipo «supervivencia».

Si la das la vuelta, verás que no se parece a ninguna chaqueta que hayas visto antes. Todo el interior de la prenda está forrado con bolsillos. Hay 23 bolsillos en total que ocupan casi cada centímetro cuadrado de espacio. La parte trasera está formada por 5 bolsillos gigantes. El cuello tiene otros 2. Incluso las mangas tienen 6 bolsillos. Sin embargo, todos están construidos con cremalleras ocultas escondidas en las costuras, por lo que nadie, excepto tú, sabrá que están allí. Esto significa mucho espacio para alimentos, cuerdas, municiones, armas… ¡y todo lo que puedas necesitar en caso de apocalipsis!