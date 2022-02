Los Cabos inspira a Sting

Los Cabos, Baja California Sur.- Gordon Sumner, o Sting para millones en el mundo, lanzará el próximo 24 de febrero el sencillo “Por su amor”, cantado totalmente en español, e inspirado “en los impresionantes paisajes de Baja California Sur” y que el ex líder del trío The Police disfrutó durante una reciente visita a Cabo San Lucas.

El cantante y bajista cantará el tema “Por su amor”, por primera vez en vivo durante la gala del Premio Lo Nuestro el próximo 24 de febrero por Univision.

La rola “Por su amor” parte del álbum “The Bridge” que incluye la voz de acompañamiento de Hannah Brier, Dominic Miller en la guitarra y Martín Kierszenbaum en el teclado ya puede ser escuchada y descargada en diversas plataformas digitales.

Con “Por su amor”, Los Cabos sigue consolidándose como un destino donde los famosos pueden tomar un respiro de su ajetreada vida, pero también para inspirarse y crear como en el caso del creador de Every Breath you Take o Fields of gold.