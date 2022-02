No serán embargados vehículos que no cumplan con los requisitos de regularización

La Paz, Baja California Sur.- De no cumplir alguna unidad con los requisitos de regularización, el propietario no perderá su vehículo, pues el Decreto de legalización de los llamados “autos chocolate” no contempla disposición alguna al respecto.

Así la Secretaría de Finanzas señala que medidas como el embargo no están contempladas “de momento”.

Hasta el día de hoy, el proceso de regularización ha fluido lentamente en la capital del estado, único punto autorizado de inicio para llevarlo a cabo.

Los requisitos así como las ubicaciones de las agencias aduanales en esta capital y en Los Cabos pueden ser consultados en la página web del Gobierno estatal, donde además se ha implementado un formulario para sacar cita en el Recinto Fiscal, donde se deberá acudir una vez realizado el pedimento de importación.