Va a la baja el Covid-19 en México

De acuerdo con la organización, nuestro país registró una baja de 24% en casos activos por SARS-CoV-2; sublinaje BA.2 de la variante Ómicron, presente en 1% de los contagios, indicó

Washington .- La pandemia por coronavirus en México, ya presenta un descenso, aseguró la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sylvain Aldighieri, Gerente de Incidente para covid-19 de la OPS, explicó que en la última semana se ha reportado una reducción del 24 por ciento en el número de personas que se han contagiado durante los últimos 14 días.

En México, como ha informado la Secretaría de Salud a nivel federal, la tendencia de casos nuevos está a la baja. En una semana, México pasó de poco más de 276 mil casos activos a alrededor de 209 mil casos activos, lo cual es una disminución del 24 por ciento”, explicó.

En conferencia virtual de prensa, desde Washington, el funcionario de la OPS, señaló que el sublinaje BA.2 de la variante Ómicron que está presente en menos del 1 por ciento de los contagios en nuestro país, aumentará su circulación.

No obstante, añadió que dicho sublinaje, el cual también se ha detectado en Estados Unidos y Argentina, no representa una preocupación adicional porque no hay evidencia científica de que ocasione mayor transmisibilidad o letalidad, de la que ya registra Ómicron en su variante original.

“Hasta el momento no hay evidencia sólida que muestre cambios de transmisibilidad, cuadros clínicos, severidad o evasión de la respuesta inmune entre esos sublinajes, más allá de los ya descritos para la variante Ómicron”, indicó Sylvain Aldighieri.

Añadió que en el 95 por ciento de las muestras secuenciadas en América del Norte, siguen presentes los sublinajes BA.1 y BA.1.1 de Ómicron.

Sin vacuna, 54% de población de países de menos ingresos

Carissa F. Etienne señaló que la región de las Américas ya logró alcanzar una de las tasas más altas de vacunación contra covid-19 en el mundo, con el 63 por ciento de la población inmunizada que ya tiene el esquema completo.

No obstante, lo anterior, indicó que la desigualdad económica que se vive en América Latina y el Caribe, ha traído como consecuencia que más de una de cada cuatro personas, no haya recibido ninguna dosis de protección.

“Si hacemos una concentración entre los países de bajo y mediano ingresos, en nuestra región más del 54 por ciento de las personas no han recibido ni una sola dosis de la vacuna contra covid-19”, sostuvo.