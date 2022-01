Oscar Leggs: Unir, no dividir

Los Cabos, Baja California Sur. – Luego de que el séptimo regidor del Ayuntamiento cabeño, Catarino Flores fuera exhibido por vecinos convocando a reuniones a altas horas de la noche en un intento por desmantelar los comités formados por el presidente municipal, Oscar Leggs, el Alcalde aclaró que esta forma de organización por él propuesta “es muy importante para su gobierno” pues tiene la finalidad de “mejorar la imagen de las diversas colonias”.

Por ello, Leggs Castro, en su mañanera de este viernes aclaró: “eso no quiere decir que los que no estén dentro de los comités no pueden ayudar, aquí todos podemos ayudar”, les dijo.

“Las colonias no deben dividirse, porque eso no ayuda en nada, solamente nos atrasa el trabajo que pudiera hacer el gobierno en las colonias. Recuerden que aquí vamos hacia adelante, trabajando con los comités y, en base a ello, atenderemos las diversas peticiones de los vecinos”, añadió.

“Para nosotros es muy importante formar los comités de participación ciudadana en el municipio de Los Cabos, el cual tiene un número determinado de personas, y vamos a trabajar con ellos” dijo Leggs Castro.

El munícipe agradeció a la titular de Participación Ciudadana en Los Cabos, Mónica Núñez “por el trabajo que se viene realizando, ya que estos comités están distribuidos por todo el municipio de Los Cabos, lo que nos deja como gobierno una mejor atención a las diversas colonias de este destino”.

“Para nosotros es muy importante ese tipo de organización, ya que, con ello, mejoramos la imagen de cada colonia a través de los comités, y quiero decirles a todos que solamente así, es como vamos a avanzar, trabajando todos hacia un mismo lado”, insistió.

Por su parte, Mónica Núñez Rodríguez, directora de Organización y Participación Ciudadana en el municipio de Los Cabos dijo: “tenemos una excelente participación de la ciudadanía para integrarse al trabajo colaborativo de todos nosotros como gobierno, para que esto, sea cada vez más, un municipio limpio”.