Narciso hijo, de experto en armas a experto en barcos y puertos

La Paz, Baja California Sur. – Narciso Agúndez Gómez “es un compañero de lucha y nos ayudó a ganar” insistió el gobernador Víctor Castro Cosío al justificar el cargo del hijo del ex mandatario Narciso Agúndez Montaño al frente de la Administración Portuaria Integral (API).

Asimismo, Castro Cosío refrendó su compromiso con el ex mandatario perredista, Narciso Agúndez, esto, durante la entrega de un vehículo que API hizo al Instituto Sudcaliforniano del Deporte para el uso y traslado de atletas sudcalifornianos.

Castro Cosío resaltó ante la prensa su amistad con el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, “nosotros le dimos la confianza al ingeniero Narciso Agúndez Gómez, para que el API ya no sea la caja chica del Estado. Por eso, hoy reconozco a Narciso Agúndez, que a veces lo confunden con su padre, a quien, por cierto, le tengo aprecio”.

“Aunque a algunos no les guste, a Narciso Agúndez, padre, le tengo aprecio y pues, no todo lo que hago les gusta a todos, pero, nunca niego, ni he negado el aprecio que siento por algunas personas, independientemente que sean del PRI, del PAN”.

Castro Cosío dijo que hay muchas personas que le preguntan ¿Por qué poner a Narciso Agúndez Gómez en el API? “Bueno, se le dio la confianza porque es un ingeniero, llenó el perfil, es un compañero de lucha, nos ayudó a ganar, ¿Qué más quieren que les explique?”

“Tiene los suficientes méritos morales y políticos suficientes para asumir el cargo en el API, no es un simulador” finalizó.