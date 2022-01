Pide disculpas públicas el ex alcalde Walter Valenzuela

La Paz, Baja California Sur.- Con dos años de atraso, el ex alcalde de Comondú, Walter Valenzuela ofreció “una sincera disculpa pública” al periodista Erick León, a quien amenazó el 1 de noviembre de 2019, en la josefina plaza pública León Cota Collins, donde ambos asistieron al informe de la alcaldesa cabeña.

Tras la agresión, el comunicador levantó su denuncia ante las autoridades correspondientes, lo que derivó en la posterior vinculación a proceso del ahora ex edil comundeño.

En esa ocasión, como consta en una carta que el reportero Erick León dirigió a al presidente Andrés Manuel López Obrador y organismos de derechos humanos, el entonces alcalde comundeño, Walter Valenzuela interrumpió una charla que sostenían el periodista y Víctor Castro, a la sazón delegado de Bienestar en el estado, para reclamarle el sentido de una nota publicada recientemente.

Valenzuela Acosta le advirtió al reportero “Te voy a encargar que cuides lo que publicas, ya que tu vídeo que subiste está lleno de mentiras y falsedades, no sé ni quien seas ni qué clase de periodista seas, pero no tienes derecho a criticar mi trabajo de la forma en que lo hiciste, además me tachaste de asesino, y de que era mi responsabilidad el haber mandado a golpear a un periodista, puras mentiras, estoy preparando ya con los magistrados para ver el tema jurídico y con los abogados para presentar una demanda por la denostación hacia mi persona”.

El ahora ex munícipe concluyó el ríspido encuentro con Erik León con la advertencia: “Pues aguas si te metes con mi familia, aguas, porque no sabes de lo que soy capaz”.

De igual forma reclamó al periodista el porqué de su cercanía con el entonces Delegado de Bienestar: “Tú no tienes derecho a platicar con el profesor Víctor Castro porque él es mi amigo y tú no eres su amigo, yo sí, pongo en duda tu calidad como periodista, y quiero que me des una réplica, que sea la última vez que publicas algo así de mi persona, si no vas a tener que atenerte a las consecuencias”.

A dos años, Walter Valenzuela recapacita y acepta que cometió “un grave error al no dialogar y dirimir cualquier diferencia o desacuerdo con el periodista Erick Gabriel León Álvarez”.

Valenzuela Acosta externa en su carta-disculpa, su deseo de “contribuir a la reparación integral del daño que le causé con mis dichos y acciones».

Además promete, de aquí en adelante, “conducirse con decencia y respeto” y ofrece que ya no se repetirán hechos como los que lo llevaron ante la justicia acusado de amenazas.

Finalmente, el morenista insistió en su arrepentimiento “por las acciones cometidas” en contra de Erick León.