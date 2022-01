Vacío y sin quien lo atendiera, lució el stand de BCS en la Feria Internacional de Turismo

Los Cabos, Baja California Sur. – Literalmente vacío y sin persona alguna que atendiera a quien buscara información lució el stand de Baja California Sur colocado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, España.

La desatención y abandono del stand sudcaliforniano en una de las Ferias más importantes del sector, acarreó las críticas para el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), Rodrigo Esponda, como la que hizo una persona residente de Oaxaca quien con un video en las redes sociales lamentó que desde el primer día que fue abierto al público la FITUR, ningún módulo del México tenía personas atendiendo, mucho menos se podía conseguir información de los Estados de la República.

En el video queda en evidencia la soledad del área destinada específicamente a México: los espacios destinados para cada estado, incluido el de Baja California Sur, acusaban la falta de personal para promocionar los destinos, lo que pone en duda lo señalado por el mismo Rodrigo Esponda, quien aseguró que como FITURCA “sostuvimos 83 reuniones de trabajo con socios en Madrid, España”.

Con este clip de video tomado con un teléfono móvil, nuevamente FITURCA queda en evidencia, pues en un tema doméstico, se ha acusado a su director, Rodrigo Esponda, de no haber entregado cuentas claras sobre el uso y destino del dinero recaudado por concepto de cobro del 3% sobre el impuesto al hospedaje en los años 2019 y 2018.

“Nunca han sido claros en FITURCA sobre que es realmente lo que hacen con el dinero que se les otorga. No es poco dinero, es el 3% del impuesto al hospedaje, sabemos que tenían adeudos importantes por más de 130 millones de pesos con empresas, sin duda no se está manejando bien” dijo un ex colaborador del área de Finanzas del gobierno del Estado.

“Hoy, nuevamente Rodrigo Esponda y FITURCA quedan al descubierto sobre su proceder poco transparente y claro; ya que supuestamente viajó un contingente de FITURCA y sale en redes sociales a nivel nacional que no había nadie en el stands que les corresponde para promocionar este destino”.