Dice ser la dueña del Sol

Asegura ser dueña del Sol; demanda a eBay por bloquear su venta de parcelas. Varios la acusan de solo querer beneficiarse económicamente.

España.- Una mujer en España asegura ser dueña del Sol; e incluso, demandó a eBay por bloquear su venta de parcelas, lo que ha generado gran polémica en todos los medios digitales.

Hoy en día existen cientos de personas dispuestas a adquirir un título que los certifique como dueños de algunos cuerpos celestes.

Incluso, en internet se pueden encontrar miles de sitios donde se puede pagar una cantidad simbólica a cambio de un certificado que acredite al usuario como dueño de cualquier estrella, cometa, etc.

Aunque cabe señalar que estos títulos no tienen validez oficial, miles de internautas han adquirido esta práctica como una forma de pasar el tiempo.

Sin embargo, una mujer en España se ha dado a conocer por asegurar ser la dueña del Sol y tener la documentación de ello.

María Ángeles Durán, mujer española que asegura ser la dueña del Sol; y comenzó a vender partes de él por eBay

María Ángeles Durán es la mujer española que asegura ser la dueña del Sol. Aunque muchos la han acusado de únicamente querer beneficiarse económicamente; pues comenzó a vender parcelas por eBay.

Fue desde el año 2010 que esta mujer, quien trabaja como perito judicial, logró adquirir un acta notarial que la declara como propietaria del Sol.

Todo comenzó porque Ángeles Durán, que también se desempeña como escritora, se encontró con la historia de Dennis Hope, un estadounidense que en 1980 dio con una laguna legal que le permitió reclamar la Luna.

Entonces, la mujer española tuvo la idea de hacer lo mismo, pero con el Astro Rey.

Así que luego de un largo proceso, Ángeles Durán obtuvo los papeles que la señalan como propietaria del Sol.

Incluso, en una parte del documento que tiene se puede leer: “Propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra dentro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de unos, 149 millones 600 mil kilómetros aproximadamente”.

Luego de obtener estos papeles, la mujer tuvo la idea de vender parcelas del Sol por eBay. Sin embargo, la compañía le bloqueó la venta de estas partes del Sol.

Pero el conflicto no terminó ahí, puesto que Durán decidió emitir una demanda en contra de esta compañía.

No obstante, no tuvo resultados exitosos puesto que el argumento de la defensa de eBay declaró que el Sol no es un bien tangible.

Destaca que tras darse a conocer este conflicto, varios internautas han amenazado con emprender acciones legales contra la española por los daños que el Sol genera en la piel; además de cobrarle por la pintura de los coches desgastada por este mismo.