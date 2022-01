Rompe artista record con el dibujo más grande del mundo

Establecer un récord mundial Guinness es una hazaña en sí misma, y además crear una obra de arte en el proceso, lleva el desafío a un nivel completamente superior.

India.- Ravi Soni, de Udaipur en Rajasthan, India, se propuso hacer exactamente eso con su gigantesca pintura, que ahora ostenta un récord mundial Guinness.

Delineando en un enorme lienzo de 629,98 metros cuadrados, el artista de 42 años rompió el récord que anteriormente tenía el garabato de un artista italiano que medía 568,47 metros cuadrados creado en 2020.

Ravi, usó un gigantesco lienzo de PVC para completar su obra, titulada Árbol de la vida, en 24 horas, y 33 minutos, repartidos en cinco días.

La obra de arte le valió el récord mundial Guinness por el dibujo más grande creado por un individuo, rompiendo el récord establecido en 2020 por el garabato de 570 metros cuadrados de un artista italiano.

Soni dijo que se inspiró en los árboles Baobab, que son conocidos por su larga vida.

“Los árboles de baobab son una representación y un ejemplo clásico de supervivencia en las adversidades, esto resonó con mis condiciones actuales y, por lo tanto, me inspiró para ilustrarlo. También estoy fascinado por su forma y tamaño peculiares, lo que me llevó a elegir este árbol en particular para mi intento de récord”, dijo Soni.