Retienen en Bodega Aurrerá a menor de edad

Los Cabos, Baja California Sur. – Más de dos horas mantuvo la Sub gerente de la Bodega Aurrerá de la sanluqueña colonia Lomas del Sol, retenida a una menor de edad, a quien presuntamente intimidó y acusó de robo por el solo hecho de retirar unos productos del carrito, pues su presupuesto había sido rebasado y no podía pagar por ellos.

La subgerente pretendía que la menor pagara por mercancía que ya había dejado al hacer cuentas y ver que no le alcanzaba más que para cierta cantidad de artículos.

Angustiada, con lágrimas en los ojos, Remmy “N” de 16 años de edad, narró los hechos ocurridos en Bodega Aurrerá Lomas del Sol donde, a causa de la subgerente de tienda de autoservicio, dijo haber vivido un viacrucis la tarde de este miércoles.

“Solamente fui a comprar unas cosas a Bodega Aurrera, llené el carrito con productos que necesitaba, pero, cuando llegué a la caja, no me alcanzó para todo, e intenté dejar algunas cosas. La cajera de manera muy prepotente me dijo que fuera a conseguir dinero para pagar el resto de los productos y que no me darían mis cosas que ya había pagado, hasta que no liquidara el resto de la mercancía”, relató.

“Luego llegó la jefa de la cajera y me dijo que, si no pagaba el resto de la mercancía, me iban a meter a la cárcel, yo les dije que no tenía dinero para pagar el resto, así que no me dejaron llevarme las cosas que había pagado y me pidieron que fuera a conseguir más dinero”.

La jovencita narró que tuvo que llamar a sus papás para que vinieran a auxiliarla, ya que en Bodega Aurrera no la dejaban salir, ni llevarse su mercancía ya pagada, obligándola “a conseguir el dinero” para liquidar el resto de los productos.

“Conociendo la situación, mis papás procedieron a llamar a su abogada, quien llegó a la tienda para hablar con la persona encargada del lugar. Toda la gente me estaba mirando, estaba hablando de mí en voz baja. En ese momento me estaban llamando ladrona dentro de la tienda, cuando realmente no es cierto, simplemente no me alcanzó el dinero para llevarme todo, calculé mal; pero, dejé los productos en el carrito y solo pretendía llevarme lo que pagué, pero, la cajera no me lo permitió”, aclaró.

Por su parte, la abogada Guadalupe Zamorano explico: “la tienda comercial procedió de una manera ilegal, ya que la menor dejó la mercancía en el carrito y nunca pretendió llevarse los productos. Además, no puedes extorsionar una jovencita, ni a cualquier persona a buscar más dinero para comprarles más mercancía, eso es totalmente fuera de la ley”.

“Mi cliente, quien es menor de edad, fue video grabada por la cajera, fue amenazada por la subgerente del lugar diciéndole que la iba a meter a la cárcel si no conseguía más dinero. Además, fue expuesta ante la sociedad por un delito que nunca cometió, porque todos los presentes escucharon como trataron a la menor, a quien la trataron como un ladrón”.

Elementos de la policía municipal de Los Cabos, arribaron al lugar, señalando que las empleadas de Bodega Aurrera estaban cometiendo un delito con la menor de edad. “Si la menor desea meter una denuncia ante el Ministerio Público es totalmente válido, por el trato que le dieron, ya que amenazaron a la jovencita, los productos están arriba del carrito y ni siquiera pasaron el área de caja, por lo que no se le puede catalogar a nadie como ladrón si la mercancía no llegó ante el cajero”.

Después de un par de horas, la subgerente pidió disculpas a la familia, a la jovencita y a las autoridades, señalando que la culpa era de la cajera, “que no sabe lo que hace, es nueva y no sabe cómo comportarse.

La ejecutiva de Bodega Aurrerá “pidió de favor” a los agraviados, “no meter la denuncia ante el Ministerio Público”.

La mercancía le fue entregada a la jovencita, luego de casi dos horas de haber sido repetidamente acusada de ladrona y coaccionada a por cajera y ejecutiva del cabeño autoservicio.