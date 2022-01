Y de lengua me como un taco

Los Cabos, Baja California Sur. – El ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño fue nombrado titular de Promotoría de Desarrollo Forestal en Baja California Sur y se integró de manera oficial el pasado lunes al gabinete del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con la misión de darle seguimiento a los recursos federales que se aplican a los diversos ejidos en el Estado, el hermano menor del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, vigilará que el dinero que viene del gobierno encabezado por López Obrador cumpla su objetivo y llegue a manos del ejido beneficiario.

Fue el mismo Agúndez Montaño quien publicó en sus redes sociales: “Buen día, y maravillosa semana, vamos rumbo a La Paz a iniciar nuevos proyectos y retos (…)” celebrando su encomienda en el gobierno federal de López Obrador, quien en el 2011 aseguró que “ninguno de los hermanos Agúndez tienen cabida en los proyectos políticos de Nación”.

El entonces candidato, justificó sus dichos, en el apoyo de los hermanos Agúndez a Felipe Calderón.

“Ellos me traicionaron, apenas habían pasado las elecciones del 2006 y ya estaban en negociación con Calderón, por eso, no queremos nada con los Agúndez, nada con esa gente. Que quede claro que no queremos nada con el presidente municipal Antonio Agúndez, ni con el ex gobernador Narciso Agúndez”, sentenció entonces el hoy Presidente de la República.