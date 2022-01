Al Rojo Vivo / Diputados

Un documento que no envejece. Me agrada recordar con veneración y con nostalgia el aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna. Y cada año una vez más admito que los Constituyentes nos dieron un excelente documento, que por su grandeza no se hace viejo, sigue vigente. Estos sentimientos los llevo arraigados por un toque personal: estuve como muchos sudcalifornianos presente en las consultas de esos hombres y mujer en la conformación del articulado. Y de lo que dijimos ahí se tomó en cuenta. Esto siento, cada año y como ayer me agrada. Y sin menospreciar la vigencia de nuestra Constitución creo que ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y reflexionar si los postulados de la misma se han cumplido. ¿ Es el rumbo el adecuado que se lleva? ¿ Se han atendido los problemas básicos? ¿ La expresión libre se ha respetado en todos los sectores? ¿ La educación pública es la que delinearon los constituyentes? Y una larguísima lista de interrogantes que son justas y necesarias. No me caso con la idea que hace años brotó en un aniversario como ayer donde se pidió una nueva Constitución. Mejor voltear hacia la que tenemos y escudriñar que hemos cumplido y que no. Estoy cierto y debo de reconocer qué hay avances importantes. De aquellos años inciertos donde carecíamos de todo. De comunidades abandonadas, sin hospitales, sin pavimentar, sin energía eléctrica, sin planteles educativos. Hoy la faz de esos centros es diferente. Pero ante esto también hay pendientes que no debemos de esconder bajo la cama. Y es el tema del agua. La seguridad. La planeación urbana, la movilidad. Y algo muy importante. La convivencia democrática. Ya es hora de que mejoremos los esquemas para que tanto las mayorías como las minorías tengan sus voces bien abiertas en todos los foros. Y lo que no debe soslayarse es la impunidad de la que se abrazan los seudo servidores públicos que llegan al cargo y se convierten en vividores. Y se van ricachones y hasta con el descaro de intentar repetir. Ya no merece esto mi pueblo. Y sobre esto se debe de trabajar. Ahí está el libro, falta la acción. Por esto saludo a la maestra María Luisa Salcedo, Eligio Soto López y al maestro Armando Trasviña Taylor. Diputados eternos.

Seguridad

Con el objetivo de generar mayores condiciones de protección, seguridad y cercanía con habitantes de la delegación de La Ribera, el XIV Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Oscar Leggs Castro, anunció la construcción de una nueva comandancia policial y estación de Bomberos en dicha comunidad, proyectos que estarán desarrollándose durante el transcurso de este año.

Al respecto, el director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Ramón Adrián Marín Cota, señaló que con lo anterior, se aborda la necesidad y compromiso de un Gobierno con sentido humano que busca fortalecer la infraestructura y equipamiento para estas corporaciones, a fin de alcanzar niveles óptimos de calidad en beneficio de la ciudadanía.

No hay estación de Bomberos en La Ribera y esto es una necesidad para los habitantes. El presidente municipal ha instruido que se construya esta estación de Bomberos, y que la comandancia de Policía que se tiene, -que ya no está en condiciones-, sea nueva porque su rehabilitación va a representar un gasto sobrado’’, indicó Marín Cota.

Vidas Paralelas

Rubén Muñoz Álvarez diputado federal por la entidad nos comenta: “Concluye la gira de trabajo que hicimos este fin de semana a invitación de la diputada federal Cecilia Márquez Alkadef por el estado de Jalisco donde tuvimos la oportunidad de dialogar sobre los retos del Agua con los alcaldes Alejandro Barragán de Ciudad Guzmán, Aurelio Fonseca Olivares de Atotonilco y Gilberto Tito Palomar de Encarnacion de Díaz La Chona. Jalisco hoy tiene el reto de resolver su problemática agudizada en el tratamiento de sus aguas residuales, con el apoyo de CONAGUA y del gobierno de ese Estado podremos apoyar esta gestión en la suma de esfuerzos.” Muy bien diputado…Atención mis lectores, amigos y familiares, hace quince días inicié con mucho ahínco y entrega un proyecto. Es una novela sobre el Valle de Santo Domingo. Tentativamente se llama “Amor de chamizo y polvo” o “Procesión de silencio», para esto requiero ayuda y me impulsará que me aporten ideas, anécdotas, detalles que enriquezcan el trabajo. Y si alguien quiere echarme la mano para la edición del libro, lo agradeceré. Espero tenerlo listo para el 7 de junio del presente año. En un tiraje de mil ejemplares. La novela aclaro, es de amor, simplemente amor.

Mi teléfono es el mismo desde que se inventaron los celulares: 6121055480 Y mi correo jesus_cabal@hotmail.com

Llamo al apoyo porque lo necesito. Dios me ayude…Y con esto nos despedimos no olviden hagan el bien y sean felices.