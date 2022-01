Al Rojo Vivo / Gobernar

Gobernar significa desde hace siglos el ejercicio del poder en beneficio de la sociedad. Me gusta más un concepto reciente, el de gobernanza que es más adecuado para definir la forma de administrar a un país, a un estado o a un municipio para lograr su desarrollo, a través de las mejores decisiones, el cual se define como la manera de gobernar cuyo objetivo es el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Ya sea una u otra, el que a usted le guste querido y sabio lector o lectora, de lo que trata al gobernar a un pueblo es conducirlo y tomar decisiones con inteligencia, sensibilidad y con el único propósito de lograr su mejoría. ¿Por qué se lo pregunto? Porque al parecer lo que sucede hoy es que no se está gobernando bien. Le pongo estos casos, uno en la Ciudad de México, donde por ahorrarse dinero se dejó a un lado el mantenimiento de la red de transporte colectivo el Metro. El resultado muertes de usuarios en el desplome de la línea doce y el continuo desperfecto de tramos por cuestiones eléctricas. Se hace corto circuito. Y el segundo el papel que juega la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a los altos costos de la energía nos obsequia de manera continua apagones, en diferentes partes del país. Y a nosotros en la entidad nos castiga de manera permanente y dañina con sus plantas de combustóleo que causa severos daños. Hasta hoy no hay una posibilidad de que este añejo mal, se resuelva. Ya hemos comentado aquí el alto costo de la vida. La inflación insultante tiene aquí en BCS los alimentos más caros que en todo el país. Y por último y el más grave es la pandemia sin control del COVID. Es un resumidero humano, miles y miles de muertes, desintegración familiar, lo triste. Esto es lo que pienso sobre él gobernar y los problemas gordos, pesados que tenemos en el país. Ojalá que mejoremos. Los mandatos tienen la palabra.

Niñez

Para el Sistema Estatal DIF (SEDIF), es primordial velar por la integridad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Casa Cuna – Casa Hogar (CC-CH), es por ello que de la mano de Los Cabos Children´s Foundation (LCCF), trabajan con un Modelo de Atención en Salud Mental, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida, la integración social y familiar de éstos, informó el director general, Luis Alberto Ceseña Romero.

El director destacó, que a través la colaboración con LCCF este Modelo de Atención se ha fortalecido mediante servicios de atención con profesionales de la salud mental altamente capacitados y especializados en la población infantil y adolescente, además, dijo que gracias a esta unión y al reconocido psicoterapeuta y doctor Celestino Núñez Mata, las niñas niños y adolescentes cuentan con una salud integral y acorde a sus necesidades. En ese sentido, Luis Ceseña dijo que gracias a esta unión de LCCF con el SEDIF, ha sido posible ampliar el programa de salud mental en cuanto al desarrollo de habilidades de la comunicación humana, ya que una de las principales tareas que ocupan al SEDIF es la de garantizar el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

Vidas Paralelas

En el marco de la gira de trabajo que llevara a cabo el presidente municipal, Oscar Leggs Castro en la zona rural, inauguró la rehabilitación de dos importantes tramos, -en los kilómetros 9 y 14-, de la carretera que comunica a la delegación de La Ribera, lo que representó una inversión de $4 millones de pesos, así lo informó el director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Ramón Adrián Marín Cota. Durante el evento se detalló que dicha rehabilitación consistió en la colocación de concreto hidráulico y la aplicación de pintura lineal para evitar el levantamiento del asfalto. Con dicha obra, el alcalde Oscar Leggs Castro, reiteró el compromiso de seguir dando respuesta a las solicitudes de la ciudadanía: ‘’vamos a llegar hasta donde la comunidad de La Ribera lo requiera, a trabajar en obras que beneficien a la población; estamos comprometidos en ayudar y ser un Gobierno diferente’’, aseguró… Y con esto nos despedimos no olviden hagan el bien y sean felices.