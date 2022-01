Su nombre es Kovid y no es un virus

El virus de la pandemia del Covid-19 tiene el mismo que él: ‘Kovid’

India.- En redes sociales la historia de este joven se está haciendo viral y es que la el virus de la pandemia del Covid-19 tiene el mismo que él, ‘Kovid’.

“My name is Kovid and I’m not a virus / Mi nombre es Kovid y no soy un virus” aclara en redes Kovid Kapoor.

Después de dos años de pandemia Kovid Kapoor aún tiene que hacer aclaraciones de su nombre y soportar chistes relacionados con el Covid-19.

La historia del hombre originario de Bangalore, la India, fue publicada por ‘The Washington Post’; sin embargo, Kovid Kapoor ha compartido muchas de sus situaciones vividas en redes sociales.

“El chiste de Kovid + Corona que nadie parece querer dejar de hacer”, lamenta Kovid Kapoor.

Pues de acuerdo con el medio, el cual entrevistó a Kovid Kapoor, el joven ha tenido problemas para cosas tan simples como lo sería el pedir un café o mostrar su pasaporte en el aeropuerto.

Por lo que después de poco más de dos años del inicio de la pandemia del Covid-19, Kovid Kapoor decidió ver el lado cómico de la situación compartiendo sus anécdotas a través de su cuenta en Twitter.

“Por mi cumpleaños número 30, mis amigos me regalaron un pastel, y la pastelería en automático asumió que era una broma, y que tenía que deletrearse con ‘C’ y no con ‘K‘”, recordó Kovid.

Y es que Kovid Kapoor cree que estos chistes, a pesar de que pase el tiempo, nunca van a detenerse puesto que es un acontecimiento histórico.

Por otro lado mencionó su nombre ‘Kovid’ significa letrado o persona de estudios; sin embrago, ahora gracias al Covid-19 pareciera que tiene una nueva connotación.

“En un Starbucks, el chico que estaba preparando mi café le mostró mi nombre a todos sus compañeros y se rieron de mí, ahora tiendo a usar un nombre falso”, añadió Kapoor.

Kovid Kapoor no es el único que sufre por la pandemia del Covid-19

Kovid Kapoor no es el único en el mundo que tiene un nombre similar al de la pandemia, pero sí ha sufrido las consecuencias de estar relacionado con el Covid-19.

Y es que Kovid Kapoor mencionó que otros ‘Kobid’s’ incluso se han alejado de las redes sociales y han creado grupos en donde hablan y comparten experiencias en donde los han burlado por su nombre.

Pues aunque Kovid Kapoor mencionó el ya aprendió a reírse con todos, hay quienes se encuentran realmente ‘irritados y cansados’ de estos chistes del Covid-19.