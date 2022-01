Regresa Baja California a semáforo naranja

El secretario de Salud en BC destacó que el cambio de color de semáforo era una acción impostergable ya que en la última semana el estado registra más de mil casos activos de covid-19 por día

BC.- El doctor J. Adrián Medina Amarillas, titular de Salud en Baja California, informó que debido al registro de más de mil casos positivos de covid-19 el estado retrocede a semáforo naranja.

Medina Amarillas destacó que el cambio de color de semáforo era una acción impostergable ya que en la última semana el estado registra más de mil casos activos de covid-19 por día, lo que marcó un hito en el comportamiento de la pandemia en el estado.

“Son cifras históricas, y esto produjo que el semáforo tuviera un cambio y que nos vayamos a la coloración naranja. Lo más importante que traduce que ahora estemos en color naranja es que los aforos se tienen que reducir al 50 por ciento; estamos implorando a la corresponsabilidad de la población, de los comerciantes, de los industriales, de los transportistas de todos los grupos activos de la entidad, para que juntos podamos aplicarnos y seguir estas recomendaciones”, resaltó.

Luego de dar a conocer más puntos de vacunación contra covid-19 en el estado, Medina Amarillas recalcó la importancia de la aplicación del biológico contra el nuevo coronavirus.

“Fue claro el mensaje que desde el punto científico no hay duda que las personas vacunas son las personas más protegidas, que menos riesgo tienen de contagiar, y son las personas que menos riesgo tienen de complicarse”, comentó.

“No hay duda que estar vacunado, el recibir la inmunización como refuerzo, no hay duda que eso nos va a ayudar a contener la situación, a que la pandemia no nos rebase, que no se nos llenen los hospitales; o igualmente, que podamos seguir teniendo capacidad para atender a los pacientes en las clínicas de fiebre, en los centros de salud, en todos los centros de atención primaria”, agregó.