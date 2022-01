Al rojo vivo

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Oscar Leggs Castro y el sector hotelero/ turístico del municipio representados por el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, la Asociación de Hoteles de Los Cabos y la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico) ha iniciado los trabajos para la implementación de un derecho de saneamiento ambiental por habitación por noche de hotel con la que se proyecta recaudar hasta 120 millones de pesos anuales que serán destinados a obra social.

Leggs Castro, en compañía del tesorero municipal, Jonathan Vargas y la diputada local por el Distrito 9, Gabriela Montoya y los regidores: Irene Galindo, Lucia Sánchez y Roberto Jiménez, sostuvieron una mesa de trabajo con integrantes de la iniciativa privada en el que estuvieron presentes Julio Castillo, presidente del CCC; Mauricio Salicrup, presidente del consejo de administración de la Asociación de Hoteles; Lilzy Orci, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Javier Olivares, presidente de la Asudestico, así como los integrantes del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

En la presentación del Derecho de Saneamiento Ambiental, el presidente municipal Oscar Leggs hizo énfasis en la gran oportunidad que se tiene por la XIV Administración Municipal de la mano con el sector turístico y hotelero de hacer frente al gran rezago en materia de infraestructura urbana, servicios y seguridad pública en el municipio de Los Cabos. Es por ello, que a través de la Ley de Hacienda para el Municipio se presentó y aprobó por la legislatura actual del Congreso del Estado de Baja California Sur el cobro de un derecho de saneamiento ambiental correspondiente al 35% de UMA, monto diario por habitación de hotel por noche con lo que se proyecta recaudar 120 millones de pesos anuales que se aplicarían en obras de infraestructura urbana social y ecológica que permitan un desarrollo sostenible del destino, con ello también se busca generar una mayor infraestructura para diversificar el turismo a la zona rural y generar con igualdad una mejor calidad de vida para las familias de Los Cabos. En ese sentido, se destacó que para dar total transparencia al destino del recurso se conformará un fideicomiso integrado por autoridades municipales, pero en el que tendría voz y voto y mayoría la sociedad civil organizada a través de representantes de las asociaciones y cámaras empresariales del sector turístico y hotelero local. En el encuentro de autoridades e iniciativa privada acordaron iniciar cinco mesas de trabajo para definir la estrategia y mecanismos indicados para la aplicación del derecho de saneamiento ambiental, mismo que también mantendrá la actividad a largo plazo, redundando en una mayor calidad ambiental y valor económico de la inversión turística.

¿ Votar?

Premios y castigos

Antonio Manríquez Guluarte merecía ser gobernador. Al igual que Armando Trasviña Taylor, Antonio Álvarez Rico, Marcelo Rubio Ruiz, Matías Amador Moyrón. José Carlos Cota Osuna Y muchas y muchos sudcalifornianos más. Pero el destino, no los dejó llegar. Y empecé con Manríquez porque es un político profesional al igual que los demás mencionados. Con carreras completas, donde solo faltó una pieza de ese crucigrama del anhelo de muchos. Y es el gobernar el terruño. Muchas campañas acompañé a Manríquez. Lo considero mi amigo, no se él. Pero me identifico con sus ideas comunes a favor del Estado. En una de esas giras le pidió el voto a un ciudadano. El receptor se le quedó viendo. Le estiró una caguama. Y le dijo” Échate un trago, ándale” Antonio sin inmutarse le dio un trago gordo. Y de pilón lo saboreó. Después aquel hombre le expresa: “Claro que te doy mi voto”, claro que sí. “Además, yo para que lo quiero” Ahí acabo ese mini diálogo. Entre un candidato sencillo y preparado como el nativo de San Antonio. Me quedé pensando cuando siguió el recorrido. Aquel hombre tenía razón ¿Por qué no votar? Ya vendrá el 24.

Vidas Paralelas

El gobierno de Baja California Sur advierte a la gente de la intervención de cuentas en los servicios de mensajería instantánea Telegram y Whats App, a fin de evitar posibles estafas, señaló el secretario General de Gobierno Homero Davis Castro.

Sugirió a usuarias y usuarios de dichos servicios verificar las cuentas, realizando ajustes que pueden variar dependiendo del sistema operativo y modelo del teléfono móvil.Davis Castro comentó que existen varios reportes que indican que los estafadores se están aprovechando de la vulnerabilidad en los registros de las mencionadas aplicaciones de mensajería para cometer ilícitos a través de la libreta de contactos.

Este tipo de fraude, agregó, se puede prevenir habilitando la función de verificación en dos pasos, que agrega seguridad adicional para el usuario…!Hágale cómo pueda! Santander tiene mal servicio. Hoy acudí a reclamar un cargo indebido en mi tarjeta de débito. Saldo flaco y le dieron un tarrascón. Pedí una aclaración. No me la dieron y de pilón me la bloquearon. Y lo único que dicen: llame a la súper línea. Y ésta súper, no me pela. Al final: ¡hágale cómo pueda! y quiera. Por eso truenan otros bancos, por el abuso a clientes y mal servicio….Y con esto nos despedimos no olviden: hagan el bien y sean felices.