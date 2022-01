Cancela Aeroméxico vuelos a La Paz y Los Cabos

La Paz, Baja California Sur.- Debido al contagio masivo de COVID-19 en el personal operativo, la empresa Aeroméxico comenzó a cancelar vuelos desde mediados de la semana pasada, pero fue hasta este lunes que La Paz se vio afectada al posponerse dos dos llegadas provenientes de la Ciudad de México.

Los vuelos AM 368 MEX-LPZ y AM 367 LPZ-MEX de este lunes se cancelaron debido a “falta de personal”, como calificó la empresa al brote masivo de covid entre sus tripulaciones que prácticamente ha afectado a 160 trabajadores, entre pilotos y personal de a bordo.

Y la misma causa orilló a la empresa a suspender los vuelos AM 378 MEX-SJD, AM 381 SJD-MEX, AM 382 MEX-SJD y AM 385 SJD-MEX ´programados para este martes, por lo que se pierde momentáneamente la conexión entre Los Cabos y la CDMX.