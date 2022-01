Ya se siente la cuesta de enero

La Paz, Baja California Sur.- “Si la estoy sintiendo, y dura”, dijo don Rubén Centeno, quincuagenario zapatero, con una risita al referirse a la esperada, pero por ello no menos difícil cuesta de enero.

Y es que a 7 días de iniciado el año y con una resaca que ya alcanzó el bolsillo, los sudcalifornianos, terminado el Guadalupe-Reyes se preparan para enfrentar un año que saben, viene difícil, con una inflación que en diciembre de 2021, alcanzó el 7.45%, su mayor nivel en dos décadas, panorama al que hay que sumarle en incremento de casos de covid en el estado que ha hecho retroceder un nivel la posición en el semáforo de alertas sanitarias.

“Todo está subiendo y no alcanza el dinero, no alcanza nada y el sueldo de los albañiles y trabajadores está muy bajo. Queremos que nos apoyen con eso, la verdad no se puede, no hay”, opinó Adelaida, encargada de una fonda en céntrico mercado municipal.

“Dinero nunca hay y más ahora que subió todo, subió el refresco, la tortilla, la gasolina y queda más amolado uno”, afirmó por su parte doña Selina Márquez, ama de casa.

El panorama, dicen, irá de mal en peor sobre todo por la pandemia, vaticinó.

“Se está sintiendo bastante la cuesta de enero: ganamos poco, se gasta bastante y no nos alcanza. Muchos no tienen y la verdad no se puede. La gran mayoría de las familias vamos al día, no nos alcanza para ahorrar, los sueldos son muy bajos, entonces si está muy pesada la situación, más que nada con el aumento de la gasolina, van a aumentar los precios de los víveres, los pasajes y eso, si nos va a afectar bastante”, afirmó Karina, empleada de hospital.

En estas fechas, las casas de empeño son una opción constante para muchos, aunque algunos encuestados señalaron que ni siquiera tienen que empeñar.

“Pues, ¿qué voy a empeñar, no tengo nada, vivimos en una invasión. ¿Qué voy a ir a empeñar si no tenemos nada”, dijo doña Isis Robledo.

“Pues no tengo ni qué empeñar, tengo que andar sacando fiado el mandado, está difícil el asunto. No podemos comprar el asunto como uno quiere, todo está caro”, añadió.