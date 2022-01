¡Ya apareció el peine!

Los Cabos, Baja California Sur.- Más de un hotelero está preocupado al ver en la puerta de sus instalaciones a varias personas libreta en mano tomando nota de los coches que entran y sus placas. ¿Policías? No. ¿Entonces? “Somos de la Dirección de Transportes” Llamada a la Dirección de Transporte: “Que no, nosotros no hemos dado instrucciones de vigilar hoteles”.

¿Entonces?

¿Asaltantes?

¿Algún cártel que quiere cobrar piso y está atemorizando?

Resulta que los sindicatos de taxistas COMPRAN. Mejor dicho, SOBORNAN a los funcionarios de transportes, a los cuales les pagamos nosotros el sueldo, para que actúen como sicarios, apuntando placas de vehículos que entran en cada hotel.

Por lo pronto, denuncia al Ministerio Público. No dudamos que la información obtenida por los funciosicarios termine en manos de varios interesados, algunos peligrosos.

¿Lo sabrá Oscar Leggs? ¿Lo sabrá Víctor Castro? ¿Lo sabrá el Procurador?

Es el mismo trabajo que hacían los sicarios en los tiempos de secuestros…

¡Aguas!