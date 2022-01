Roberto Jiménez y la maña de robar

Los Cabos, Baja California Sur. – Por meter en la nómina del ayuntamiento de Los Cabos a su hijo con el puesto de chofer regidores cabeños denunciaron los presuntos actos nepóticos del edil del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Jiménez.

“Trae las mismas mañas que su jefa, Guadalupe Saldaña, es igual a todos los panistas, solamente les gusta acomodar en nómina a los amigos, familiares, etcétera”, señaló uno de sus compañeros de Cabildo.

“Es un Regidor que piensa que es él solo y no es así, todos somos iguales y su voto vale igual que el mío o que el de cualquiera de mis compañeros. Habla mucho que su hermana fue quien le pagó esa posición dentro de cabildo, durante la pasada campaña y que por eso, él se mueve como quiere. Creo, sinceramente, que es muy lamentable la manera en que se otorgan los puestos en el Partido Acción Nacional”, añadió.

“Roberto Jiménez trabaja para Guadalupe Saldaña y trae las costumbres de los prianistas, la prueba es que contrató a su hijo, lo metió en la nómina para que fuera su chofer en un acto totalmente claro de nepotismo. Creo que los panistas no se han dado cuenta que los tiempos del amiguismo ya terminaron, por eso la gente votó en contra del PAN y por eso, no los quieren de regreso” agregó el entrevistado quien concluyó “es el momento de dar a conocer y exponer a los regidores que no vayan con la Cuarta Transformación, y que estén mintiéndole al pueblo, robándole y traicionándolo; Roberto Jiménez, es uno de ellos, por eso, estamos denunciando su acto de nepotismo, le debe aclarar al pueblo cabeño de donde sale el sueldo de su hijo”.