Un chachito de historia

La Lotenal presentará billetes con la obra de Alfredo Zalce, Olga Costa, Rina Lazo, Fanny Rabel, Vlady y Julio Carrasco, entre otros

CDMX.- La obra de muralistas mexicanos como Alfredo Zalce, Olga Costa, Fermín Revueltas, Fanny Rabel, Rina Lazo, Alberto Castro Leñero, Vlady y Julio Carrasco Bretón, entre otros, será promovida y expuesta por la Lotería Nacional, en febrero de 2022, para celebrar el centenario del nacimiento del muralismo mexicano, en cientos de cachitos de lotería.

Así lo adelanta el artista mexicano Julio Carrasco Bretón, quien lamenta que las autoridades culturales de nuestro país no realizaran un merecido homenaje al único movimiento mexicano del siglo XX que tuvo eco en todo el mundo.

La iniciativa fue impulsada por los artistas visuales Polo Castellanos y Julio Carrasco, integrantes del Movimiento de Muralismo Mexicano (MMM) y la Lotería Nacional. “Lo que queremos es que se valore y que haya una gran difusión de la creatividad plasmada en murales a lo largo del país y fuera de las grandes urbes”, explica.

Para ellos, detalla Carrasco Bretón, la Lotería Nacional les solicitó una lista de muralistas muertos y vivos. “Además, había que tomar fotos en los diferentes murales en la CDMX y en el interior del país, y entrar en contacto con los artistas vivos y los herederos de los ya fallecidos para obtener su autorización para reproducir la obra”.

Y agrega: “Encontramos cerca de 67 muralistas fallecidos y buscamos a los vivos, lo cual nos permitió darnos cuenta del patrimonio de muralismo que tenemos. México se distingue por ser el país que más murales ha realizado en el mundo, son cerca de 80 países que resguardan obra de nuestros colegas”.

¿Estarán todos los muralistas? “Por desgracia no. En el caso de los 67 que menciono, no todos respondieron al llamado, pero no fue por falta de diligencia nuestra o de la Lotería Nacional, sino de la respuesta de los herederos. Sin embargo, tendremos una muy buena cantidad”.

¿Y en el caso de los vivos? “La selección fue complicada porque teníamos que distinguir entre muralistas y artistas que pintan bardas, ya que es uno de los problemas en México y en varios países.

“Recordemos que el sector público encarga murales a los artistas, pero el fenómeno que se ha dado es que, para muchos políticos, es rentable invitar a jóvenes a pintar bardas y no pagarles. Obviamente los jóvenes –yo también lo hubiera hecho hace 50 años–, pintan una barda, no reciben nada y al artista le queda la satisfacción de la pieza”, dice.

Sin embargo, “el problema es que muchas de estas obras no tienen un trabajo artístico ni estético, por falta de oficio y se han convertido en una carta rentable, lo cual es muy grave”.

¿Cuántas generaciones de muralistas fueron consideradas? “Pertenezco a la quinta generación de muralistas, pero también serán incluidos quienes encabezaron la primera, como el Dr. Atl, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco”.

Así como una amplia selección de murales de gran calidad y menos conocidos como: Xibalbá. El inframundo de los mayas, de Rina Lazo; Xerxes, de Vlady; Ronda de Tiempo, de Fanny Rabel; México Independiente, de Alfredo Zalce; No a la polución, de Luz María Solloa; y Motivos sobre el agua, de Olga Costa.

Así como Sintonía Ecotrópica, de Julio Carrasco Bretón; Mercado de las flores de San Ángel, de Reynaldo Edgar Espinoza Covarrubias; Se presume culpable, de Polo Castellanos, Universo tecnológico, de José Luis Soto González; y Elementos, de Alberto Castro Leñero, entre muchos más.

¿Cómo observó las celebraciones organizadas en México en torno al centenario del muralismo mexicano? “Debió realizarse una gran serie de festejos para recordar esta epopeya histórica mexicana que fue el movimiento de muralistas mexicano y para crear conciencia en los funcionarios que no han apostado por su restauración.

“Considero que faltó y que era necesario refrendar con festejos la imagen de este movimiento, ya que el muralismo representa plásticamente el imaginario histórico y colectivo de México. En su lugar, las autoridades culturales de la CDMX convocaron a realizar murales en unidades habitacionales con una cuota ridícula. Lo positivo será este festejo acompañado por la Lotería Nacional”.