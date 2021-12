Ningún turista del Koningsdam bajó en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – Ningún turista que viajaba en el crucero Koningsdam bajó en Los Cabos, aseguró el titular de Coepris en Baja California Sur, José Manuel Larumbe luego de que a los pasajeros del buque les fue prohibido descender en Puerto Vallarta, Jalisco tras la detección de casos covid a bordo.

“Hubo una mala información en cuanto al tema de ese crucero específicamente; los turistas que detectaron en Vallarta en el crucero que dieron positivo por Covid, no se infectaron en el municipio de Los Cabos, incluso, les puedo decir, que no bajó nadie de ese crucero a este destino”, insistió.

“Cuando los cruceros llegan a puerto, existe un protocolo donde está sanidad internacional, estamos nosotros como Coepris, además, de diversas dependencias en donde se realiza un recorrido por la embarcación y se valora si están en condiciones de bajar los turistas o no. Lo que se dijo sobre ese crucero en Vallarta, en donde algunos turistas que dieron positivo se pudieron infectar en Los Cabos no es cierto, los pasajeros nunca bajaron a este puerto, así que el tema de los infectados por Covid en el municipio de Los Cabos se debe a una mala información”.

Cuando se le cuestionó si no se les permitió bajar a los turistas a Los Cabos, Larumbe Pineda dijo “no, para nada; solamente se les invitó a realizarse un examen de covid, y tanto tripulación como pasajeros llegaron a un acuerdo de no descender del barco por el tiempo que estas pruebas llevarían, decidiendo no bajar al puerto de Cabo San Lucas. Por esa razón sabemos con seguridad que los turistas que dieron positivo en Vallarta no se infectaron en Baja California Sur”.

“Es muy importante que los medios de comunicación den una correcta información, porque si no es así,pasa lo que sucedió en este tema, sacar cosas que no son reales y que no son ciertas”.

“El encargo de nuestro gobernador, Víctor Castro es cuidar de los sudcalifornianos y de los turistas que nos visitan; por eso, estamos trabajando de manera coordinada todas las dependencias con los diversos cruceros para que no vuelva a suceder esa mala información que se dio hace algunos días con el crucero que llegó a Vallarta, procedente de Los Cabos”.