Suspenden la pista de hielo

Los Cabos, Baja California Sur.- Después de un retraso de varios días, la tarde de este miércoles con la ausencia del alcalde de los Cabos, Óscar Leggs Castro y sin los debidos protocolos de seguridad, fue inaugurada la pista de hielo en San José del Cabo, sin embargo, un accidente registrado a pocos minutos, obligó a cerrarla para ser reabierta el jueves.

Con la conducción de la directora de Comunicación Social, Alejandra Estrada al frente de un evento inaugural en el que desconocía el nombre de los invitados de honor, comenzó a funcionar la pista de hielo de la cabecera municipal, mientras queda pendiente la de Cabo San Lucas.

La inauguración de la pista acusó fallas como el descongelamiento de la superficie de patinaje o varillas y pedazos de metal expuestos o áreas sin terminar, evidenciando, según algunos presentes, improvisación y premura.

La encargada de apoyar a las personas que no sabían patinar lamentó que “faltaran muchas cosas. Incluso, no hay cascos, coderas, ni rodilleras. Para la gente que no sabe patinar, eso, es muy peligroso”.

Karla “N”, una joven que acudió a la pista no tardó en retirarse del lugar al mencionar “yo sé patinar, y como está la pista de hielo, alguien podría salir lastimado. Esa pista no está al cien por ciento, parece que tenían prisa por inaugurarla. No pienso subirme en ella y arriesgarme a un accidente”.

Sin embargo, a los pocos minutos de inaugurada, una joven tuvo una caída, que la hizo esperar adolorida varios minutos en el suelo mientras llegaban paramédicos de Potección Civil. El incidente obligó al cierre, por lo menos durante este día, de la pista, en espera de que el jueves 30 de diciembre se reabra.